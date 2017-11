Jefferies hebt Ziel für Covestro auf 113 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 110 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Laurence Alexander rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem starken Jahresende des Kunststoffkonzerns. Basierend auf einer relativ günstigen Bewertung, guten operativen Möglichkeiten und der Bilanzstärke gehöre die Aktie zu seinen Favoriten./ag/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.