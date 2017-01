Jefferies hebt Ziel für Continental AG auf 203 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach Eckdaten zum abgelaufenen Jahr von 190 auf 203 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die viel zu pessimistischen Erwartungen und der starke Barmittelzufluss sprächen weiter für die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Studie vom Dienstag. Die starke Entwicklung der Zuliefersparte lasse auf ein weiter gutes Wachstum in diesem Bereich hoffen, während er für die Margen im Reifengeschäft vorsichtiger als das Unternehmen sei./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.