Jefferies hebt Ziel für CRH auf 61,80 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für CRH von 55,80 auf 61,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Baustoffekonzerns zähle neben den Titeln von Sika, Ferguson, Kingspan, Persimmon, Barratt, Genuit und Travis Perkins zu ihren Favoriten für 2022, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. CRH habe dank der starken Bilanz Spielraum für umfangreiche Zukäufe und könnte zudem von weiteren Aktienrückkäufen sowie dem Engagement im wachstumsträchtigen Infrastrukturbereich profitieren./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 08:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.