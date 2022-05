Jefferies hebt Ziel für CRH auf 54,80 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH von 53,10 auf 54,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Baustoffkonzerns seien ein günstiger Wachstumswert, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hob ihre operativen Ergebnisschätzungen nach dem guten ersten Quartal etwas an, sieht aber weiteren Spielraum./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 04:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.