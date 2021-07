Jefferies hebt Ziel für Brenntag auf 88 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 86 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Die starken Geschäftstrends des Sommers dürften sich bis zum Jahresende fortsetzen und bereiteten wohl auch den Weg für ein gutes Jahr 2022, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob auch in Erwartung gewinnträchtiger Zukäufe seine langfristigen Schätzungen für den Chemikalienhändler an./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 13:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 13:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.