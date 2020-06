Jefferies hebt Ziel für Barclays auf 212 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 206 auf 212 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Seine Schätzungen vor Rückstellungen für 2021/22 lägen klar über den Markterwartungen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem für das Geschäft der britischen Investmentbank mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen ist der Experte optimistischer./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2020 / 21:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2020 / 21:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.