Jefferies hebt Ziel für BP auf 350 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für BP von 330 auf 350 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.In seinen neuen Schätzungen für das dritte Quartal des Energiesektors berücksichtige er den angespannten Gasmarkt, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Daraus resultiere das neue Ziel für BP./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 17:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.