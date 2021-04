Jefferies hebt Ziel für BP auf 320 Pence - 'Hold'

Finanztrends Video zu BP



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 270 auf 320 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Giacomo Romeo begründete die optimistischere Einschätzung für die Ölkonzerne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit höheren Ölpreiserwartungen. Mit Blick auf die Berichtssaison dürfte der Fokus der Anleger auf Aktienrückkäufe gerichtet bleiben. BP könnte hier als erster ein Programm ankündigen. Das größte Aufwärtspotenzial für Aktionärsvergütungen habe aber Shell, das beim Mittelzufluss (Cashflow) positiv überraschen könnte./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2021 / 17:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2021 / 23:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.