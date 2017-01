Jefferies hebt Ziel für BNP Paribas auf 67,20 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum vierten Quartal von 61,70 auf 67,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Kennziffern der französischen Großbank sollten in etwa der Entwicklung im dritten Quartal entsprechen, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer Studie vom Donnerstag. Er verlagerte seinen Bewertungshorizont von 2018 auf 2019./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.