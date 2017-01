Jefferies hebt Ziel für BHP Billiton auf 1800 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BHP Billiton von 1750 auf 1800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Angebotsengpässe im Bergbausektor dürften sich in diesem Jahr verschärfen, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer Studie vom Freitag. Dies gelte vor allem für Kupfer. Kupfer sei daher sein favorisierter Rohstoff für 2017, für den er seine Preisprognosen erhöht habe. Aktien von Rohstoffkonzernen mit bedeutendem Kupfergeschäft sollten sich überdurchschnittlich entwickeln./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.