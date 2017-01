Jefferies hebt Ziel für BAT auf 5800 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 5700 auf 5800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Im Tabaksektor bevorzuge er mit Blick auf 2017 die attraktiv bewerteten Aktien von BAT und Imperial Tobacco, schrieb Analyst Owen Bennett in einer Studie vom Montag. Zentrale Themen seien dabei Übernahmeaktivitäten, die EU-Vorschrift markenneutraler Schachteln sowie mögliche Steuervorteile in den USA. Bei BAT passte er seine Schätzungen für 2016 und 2017 leicht nach oben an./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.