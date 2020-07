Jefferies hebt Ziel für Axa auf 26,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 24,30 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Am Markt würden die längerfristigen Vorteile einer geringeren Abhängigkeit des Versicherers von den Kapitalmärkten unterschätzt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürften auch die Dividenden in Zukunft weniger stark von den Schwankungen an den Finanzmärkten abhängig sein./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 07:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2020 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.