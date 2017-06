Jefferies hebt Ziel für Astrazeneca auf 5500 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 5000 auf 5500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Jeffrey Holford überarbeitete in einer Branchenstudie vom Freitag seine Bewertungen zahlreicher Pharmakonzerne und seine Favoritenliste mit Blick auf kommende Kurstreiber. "Top Pick" im Sektor bleibe Abbvie. Großes Potenzial sieht der Analyst für AstraZeneca in einer in der Branche viel beachteten, noch laufenden Lungenkrebs-Studie. Positive Resultate könnten mittelfristig den Gewinn je Aktie und die Bewertung um 11 bis 13 Prozent anschieben, ein Flop aber für ein Minus von 9 bis 12 Prozent sorgen./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.