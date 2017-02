Jefferies hebt Ziel für Astrazeneca auf 5250 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 4800 auf 5250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Aktie des schwedisch-britischen Pharmaherstellers sei unter seinen "Top-Picks" im weltweiten Pharmasektor nun vom vierten auf den neunten Platz abgerutscht, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Branchenstudie am Freitag. Damit mache sie nach ihrer Kursrally nun Platz für Werte mit inzwischen mehr Aufwärtspotenzial./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.