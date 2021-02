Jefferies hebt Ziel für Asos auf 6500 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Asos von 5900 auf 6500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Zukäufe Topshop, Topman, Miss Selfridge und HIIT passten strategisch sehr gut zu dem Online-Modehändler und Zalando-Konkurrenten, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 02:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 02:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.