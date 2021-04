Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 4200 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 4000 auf 4200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.In den profitabelsten Geschäftsfeldern Amazon Web Services sowie Advertising habe sich das Wachstum beschleunigt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Schätzungen gebe es nun noch Aufwärtspotenzial./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 02:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 02:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.