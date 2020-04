Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 967 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen zum ersten Quartal von 882 auf 967 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Rückgänge der Volumina an abgewickelten Zahlungen durch Reise- und Ausgangsbeschränkungen seien durch einen Zuwachs der Online-Volumina kompensiert worden, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe positiv gestimmt hinsichtlich der Marktchancen des niederländischen Zahlungsabwicklers./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 14:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 14:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.