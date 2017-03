Jefferies hebt Ziel für Ado Properties auf 39 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ado Properties von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Als rein auf Berlin ausgerichtetes Immobilienunternehmen profitiere Ado stark von der hohen Dynamik am Wohnungsmarkt der Hauptstadt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer Studie vom Donnerstag. Er sehe das Unternehmen zudem als mögliches Übernahmeziel./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.