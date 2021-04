Jefferies hebt Ziel für ABB auf 23 Franken - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB vor Zahlen zum ersten Quartal von 19 auf 23 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebita) des Schweizer Industriekonzerns in diesem Jahr sei zu hoch, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insbesondere im spätzyklischen Automationsgeschäft werde das Umsatzwachstum weiterhin überschätzt. Nach dem deutlichen Kursanstieg seit Jahresbeginn sei das Risiko-Rendite-Verhältis der Aktien nunmehr unattraktiv./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 12:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / 12:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.