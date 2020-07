Jefferies hebt Ziel für ABB auf 16,50 Franken - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 14,50 auf 16,50 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.Analyst Simon Toennessen hält die Markterwartungen an das Umsatzwachstum des Automatisierungsspezialisten für 2021 für zu ambitioniert. Angesichts der hohen Bewertung sei das Chance/Risiko-Verhältnis vergleichsweise schlecht, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründet er mit Aktienrückkäufen und einem etwas weniger schwachen zweiten Quartal./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2020 / 21:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2020 / 21:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.