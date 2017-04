Jefferies hebt Volkswagen auf 'Buy' und Ziel auf 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Vorzugsaktien von Volkswagen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 160 Euro angehoben.Bei dem Autobauer gebe es frühe Anzeichen von Fortschritten bei den größten Sorgenpunkten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie vom Dienstag. Unter anderem rechnet er schon im ersten Quartal mit spürbaren Verbesserungen bei den Kernmarke VW. Mit den Optimierungen in puncto Effizienz und Unternehmensführung seien wesentliche Treiber außerdem unabhängig vom Branchenzyklus./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.