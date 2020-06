Jefferies hebt Traton auf 'Buy' und senkt Kursziel auf 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 25,00 auf 23,00 Euro gesenkt.In Hinblick auf die neuen CO?-Emissionsnormen in der EU seien die Lkw-Hersteller besser vorbereitet als die Autoproduzenten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Beim Lkw-Hersteller Traton, der am Anfang eines mehrjährigen Konzernwandels stehe, sehe er noch erhebliches Potenzial. So habe Traton etwa noch erheblichen Spielraum hinsichtlich der Rendite auf das investierte Kapital./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 21:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 21:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.