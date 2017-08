Jefferies hebt Schneider Electric auf 'Hold' und Ziel auf 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 60 Euro angehoben.Der französische Elektrotechnikkonzern schwimme mit dem Trend der Industrieproduktion, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Dies hätten die Ergebnisse des ersten Halbjahrs nochmals unterstrichen. Nach dem jüngsten Kursrutsch sei die Rückschlagsgefahr inzwischen deutlich gesunken./ag/la Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.