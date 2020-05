Jefferies hebt Safran auf 'Hold' und senkt Ziel auf 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 120 auf 75 Euro gesenkt.Analyst Sandy Morris ist in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem optimistisch für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft des Gemeinschaftsunternehmens CFMI von Safran und GE Aviation. In den nächsten 6 bis 12 Monaten könne er sich wohl endlich eine klare Meinung über die Qualität des operativen Ergebnisses (Ebit) und den freien Barmittelfluss bilden./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 12:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.