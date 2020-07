Jefferies hebt National Grid auf 'Buy' - Ziel hoch auf 1060 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 910 auf 1060 Pence angehoben.Die Kaufempfehlung sei seine erste seit fünf Jahren für die Aktien, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem die Aktivitäten des britischen Netzbetreibers und Versorgers in den USA stimmten ihn auf mittlere Sicht zuversichtlich. Eine veraltete Infrastruktur und Initiativen für alternative Energien böten dort Chancen. Zudem dürfte die staatliche Regulierung in Großbritannien mit Blick auf die Auswirkungen auf die Unternehmen ihr Tief gesehen haben./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 12:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2020 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.