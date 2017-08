Jefferies hebt Munich Re auf 'Buy' und Ziel auf 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 157 auf 200 Euro angehoben.Der Münchener Rückversicherer dürfte mit einer jährlichen Ausschüttungssumme von 2,3 Milliarden Euro an seine Aktionäre weiterhin ein bedeutender Kapitalverteiler bleiben, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer Studie vom Mittwoch. Dabei verwies er unter anderem auf den Reservepuffer von 6,2 Milliarden Euro und mehr sowie eine Verschuldungsquote von unter 10 Prozent./ck/la Datum der Analyse: 30.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.