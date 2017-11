Jefferies hebt Michelin auf 'Buy' - Ziel hoch auf 145 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Michelin von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 145 Euro angehoben.Der Reifenhersteller komme bei der Umwandlung der Gewinne in Barmittel inzwischen besser voran, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Studie vom Donnerstag. Das Ende der Abwärtsrevision der Schätzungen sei nahe./ajx/zb Datum der Analyse: 02.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.