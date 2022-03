Jefferies hebt Enel auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Enel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 7,20 auf 7,00 Euro gesenkt. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine müsse bei den europäischen Versorgern das Potenzial hoher Investitionen in Erneuerbare Energien gegen die Risiken durch eine mögliche Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen sowie Deckelungen bei den Preisen abgewägt werden, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Enel überwögen nach dem zuletzt starken Kursrückgang der Aktie die Chancen klar die Risiken./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 17:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 20:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.