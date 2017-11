Jefferies hebt Banco-Santander-Ziel auf 4,90 Euro - Underperform

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 4,70 auf 4,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen.Die nachlassenden Spannungen in Katalonien eröffneten den spanischen Bankenwerten kurzfristig Steigerungspotenzial, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die mittelfristigen Risiken seien aber keineswegs beseitigt. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für 2017 geringfügig./edh/jha/ Datum der Analyse: 02.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.