Jefferies hebt Asos auf 'Buy' - Ziel 2300 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Asos von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2000 auf 2300 Pence angehoben.Im Zuge der guten Halbjahreszahlen habe das Modeunternehmen rasch reagiert und eine Kapitalerhöhung eingeleitet, schrieb Analystin Caroline Gulliver in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadurch sei die Liquidität für eine längere Durststrecke gesichert. Dank der Verschiebung des Geschäfts hin zum Onlinehandel sei Asos einer der Gewinner der Corona-Krise./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 03:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 03:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.