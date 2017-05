Jefferies erhöht Ziel für Telefonica Deutschland - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica Deutschland vor Zahlen von 3,83 auf 3,86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Konsenserwartungen an das erste Quartal dürften sich als ein wenig konservativ herausstellen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer Studie vom Dienstag./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.