Jefferies erhöht Ziel für Just Eat Takeaway.com - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 8000 auf 9800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Giles Thorne passte in einer weiteren Studie am Donnerstag sein Bewertungsmodell an den Zwischenbericht des Essenslieferanten an. Die Grubhub-Übernahme berücksichtigt er dabei noch nicht./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 06:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 06:28 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.