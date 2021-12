Jefferies belässt Zur Rose Group auf 'Buy' - Ziel 571 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Zur Rose Group trotz der laut Medienberichten drohenden Verschiebung der E-Rezept-Einführung in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 571 Franken belassen. Gespräche mit Experten hätten zwar seine Zuversicht in die verpflichtende Einführung Anfang 2022 gestärkt, doch es habe auch etliche kritische Stimmen gegeben, die die bisherigen Tests als nicht ausreichend bezeichnet hätten, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie der Online-Apotheke preise bereits sein Worst-Case-Szenario einer Verschiebung ein./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 03:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 03:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.