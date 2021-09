Jefferies belässt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 390 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Zooplus angesichts eines möglichen Gegengebots eines weiteren Finanzinvestors auf "Hold" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen.Der Kurs habe zuletzt nahe der 400-Euro-Marke schon über der 390-Euro-Offerte von Hellman & Friedman gelegen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei ein Indiz dafür, dass einige Anleger schon mit einem höheren Gegenangebot rechnen. Kurz nachdem der Experte seine Studie veröffentlicht hatte, hat der Online-Haustierbedarfhändler tatsächlich Gespräche mit dem Finanzinvestor EQT über ein mögliches freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot bestätigt./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2021 / 09:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 09:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.