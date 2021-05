Jefferies belässt Worldline auf 'Buy' - Ziel 107 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Worldline nach der Ankündigung einer Mehrheitsübernahme von Cardlink auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen.Der Kauf von 92,5 Prozent am griechischen Netzwerk-Service-Provider bleibe hinter den Hoffnungen der Investoren auf einen großen Deal zurück, schrieb Analyst Paul Kratz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Cardlink stelle aber eine interessante Ergänzung des Worldline-Portfolios in der Region dar./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 03:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2021 / 03:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.