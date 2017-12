Jefferies belässt Vonovia auf 'Hold' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia anlässlich des Übernahmevorstoßes in Richtung Buwog auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Die Österreicher passten gut zum Immobilienkonzern, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einem am Montag vorliegenden ersten Kommentar. Der zu zahlende Preis erscheine auch in Ordnung. Rothäusler hätte in der Finanzierung aber einen höheren Eigenkapitalanteil bevorzugt. Die Bochumer wollen die Übernahme komplett mit Fremdkapital wie etwa Anleihen finanzieren./ag/tih Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.