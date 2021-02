Jefferies belässt Volkswagen auf 'Hold' - Ziel 170 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Finanztrends Video zu Volkswagen Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach einem Medienbericht über einen möglichen Börsengang der Sportwagenmarke Porsche auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen.Nach solchen Schritten anderer Konzerne wie Daimler oder Siemens könne er sich bessere Lösungen zur Optimierung der Konzernstruktur vorstellen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 11:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 11:56 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.