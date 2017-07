Jefferies belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen.Das zweite Quartal scheine für die Autohersteller besser gelaufen zu sein, als noch vor einigen Monaten gedacht - abgesehen von Währungseinflüssen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Branchenstudie vom Montag. Er ließ die meisten Schätzungen unangetastet. Die VW-Aktie könne sich ohnehin etwas vom Nachfragezyklus abkoppeln, so der Experte./ag/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.