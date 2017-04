Jefferies belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen.Die Änderungen in der internen Bilanzierungsstruktur, zu denen sich das Management des Autobauers geäußert habe, hätten keinen Einfluss auf die Konzerngewinne, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie vom Freitag. Er hoffe aber auf weitere Änderungen, die die Konzernstruktur durchschaubarer und die Geschäftsentwicklung besser vorhersagbar machten./gl/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.