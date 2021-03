Jefferies belässt Volkswagen Vorzüge (VW) auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach dem "Power Day" der Wolfsburger auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen.VW habe bis dato unter allen Herstellern die umfassendste Vision dafür geliefert, wie sich Autos in Zukunft in ein Elektro-Ökosystem einfügen lassen könnten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Präsentation von VW habe einen klaren und relativ kurzen Ausführungszeitraum bis 2025 in Aussicht gestellt./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 16:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 16:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.