Jefferies belässt VW-Vorzüge auf 'Underperform' - Ziel 130 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Finanztrends Video zu Volkswagen Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Autobauer habe ein solides operatives Ergebnis (Underlying Ebit), aber einen relativ schwachen Cashflow ausgewiesen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu kämen erwartungsgemäß vorsichtige Aussagen zum Ausblick. Insgesamt werte er die Nachrichten aus Wolfsburg negativ./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 04:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 04:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.