Jefferies belässt Unilever auf 'Buy' - Ziel 4650 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 4650 Pence belassen. Die angekündigten Veränderungen der Organisationsstruktur signalisierten, dass es der Konsumgüterhersteller mit dem Konzernwandel ernst meine und nicht nur zu tun habe mit den Forderungen des aktivistischen Investors Trian, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auseinandersetzungen dürften weitergehen, zum Wohle des Aktienkurses./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 20:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 20:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.