Jefferies belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Traton nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Analyst Himanshu Agarwal bezeichnet diese in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion als besser als von ihm erwartet und als erneut stark. Vor allem der Auftragseingang des Nutzfahrzeugherstellers sei positiv hervorzuheben. Für die aktuellen Konsensschätzungen für 2021 gebe es nun Aufwärtspotenzial./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 08:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 08:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.