Jefferies belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Die Gewinnentwicklung im zweiten Quartal sei schlechter als erwartet, der freie Mittelzufluss habe sich dagegen aber deutlich besser entwickelt, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sich der Trend nach und nach verbessere, schließe die VW-Nutzfahrzeugtochter einen operativen Verlust (Ebit) in diesem Jahr nicht mehr aus. Der Konsens liege diesbezüglich aber noch im positiven Bereich./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 03:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 03:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.