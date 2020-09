Jefferies belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton angesichts eines höheren Übernahmeangebots für Navistar auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen.Traton wolle mit dem höheren Angebot den Deal vorantreiben, um von dem sich erholenden nordamerikanischen Truck-Markt zu profitieren, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei einer Finanzierung der Übernahme mit Traton-Aktien könne der Streubesitz von derzeit 10 auf 33 Prozent steigen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 11:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 11:28 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.