Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp nach Zahlen zum Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Die Resultate des Industrie- und Stahlkonzerns hätten von der robusten Entwicklung bei Werkstoffen profitiert, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zukunft hänge aber an der Investitionsgütersparte, die sich gut entwickelt habe und ein weiter wachsendes Auftragsbuch vorweisen könne. Der erste Ausblick auf 2018 erscheine konservativ. Rosenfeld ist zudem optimistisch für das europäische Stahlgeschäft und erwartet vom Abschluss eines Gemeinschaftsunternehmens mit Tata Steel im kommenden Jahr positive Kursimpulse./gl/bek Datum der Analyse: 24.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.