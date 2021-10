Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 14,25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen.Der Wasserstand im Rhein - einer wichtige Versorgungsader für die deutsche Industrie - habe seit Mitte Juli kontinuierlich abgenommen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er zog den Vergleich mit 2018, als sehr niedrige Wasserstände die Logistik von Thyssenkrupp und anderen Industriekonzernen unterbrochen hätten. Die gegenwärtigen Wasserstände seien noch kein Problem, müssten aber beobachtet werden./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 10:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 10:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.