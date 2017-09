Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" belassen.Die zuletzt rückläufigen EU-Importe von unlegiertem Stahl hätten den Wachstumstrend in diesem Jahr nur geringfügig verlangsamt, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Branchenstudie vom Freitag. Immerhin sei die Preissituation bei heißgewalzten Bandstahlrollen (HRC) noch robust./edh/tav Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.