Jefferies belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 1400 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach den Auslieferungszahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1400 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Elektroautobauers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem wirke sich der Umstand, dass die Auslieferungen das zweite Quartal in Folge über den Produktionszahlen gelegen hätten, positiv auf den Free Cashflow aus./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2022 / 16:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2022 / 16:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.