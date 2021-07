Jefferies belässt Telefonica Deutschland auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem erhöhten Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,31 Euro belassen.Auf Basis eines stark gewachsenen Serviceumsatzes habe der Telekommunikationsanbieter die Erwartungen für das operative Ergebnis mit Abstand übertroffen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt beschleunige sich die Dynamik bei dem Unternehmen. Allerdings werde sich die Diskussion nun wohl darum drehen, wie nachhaltig diese Entwicklung ist./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 03:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 03:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.